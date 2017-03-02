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02.03.17 / 13:57 Новости / Петербург и Ленобласть

В СПБГУ открыли новое химическое соединение для борьбы с диабетом

В структуре препарата LY2881835

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В Санкт-Петербургском государственном университете открыли новое химическое соединение для борьбы с диабетом II типа. Об этом сообщили в университете в четверг.

Группа ученых под руководством профессора СПбГУ Михаила Красавина изучила структуру препарата  LY2881835, разработанного американской Eli Lilly. С помощью метода компьютерного моделирования ученые обнаружили в белковой молекуле рецептора «карман», в котором могут располагаться полярные гетероциклические фрагменты, за счет чего увеличивается сродство агонистов к рецептору.

По словам Красавина, сочетание полярных фрагментов со спироциклическом амином, позволило обнаружить соединение, чья полярность оказалась больше, чем у фасиглифама — препарата для лечения диабета II типа, разработанного японской компанией «Такеда». Высокое сродство к рецептору GPR40 в этом соединении сохраняется.

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