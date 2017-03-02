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02.03.17 / 15:28 Новости / Общество / Россия и мир

Садовничий рассказал о роспуске рассматривавшего диссертацию Мединского совета

Судьба этой диссертации должна решиться в марте

Диссертация МединскогоРектор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал о ликвидации диссертационного совета, который рассматривал диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Садовничий сказал об этом в четверг.

Ректор МГУ пояснил, что в настоящий момент на базе вуза создают университетские диссоветы. Те, которые были созданы на базе Высшей аттестационной комиссии, ликвидируют. В том числе и диссовет на базе исторического факультета.

Приказ ВАК о роспуске диссовета опубликован 20 февраля. Его подписал замминистра образования Григорий Трубников.

Напомним, диссертация Мединского вызвала у общественности вопросы в аспектах научной новизны и отражения фактов. Министр культуры получил степень доктора исторических наук в 2011 году. Он защитился в Российском государственном социальном университете, позже вуз распустили. Когда диссертацию Мединского отправили на пересмотр, ВАК отозвала дело в Москву. Диссовет истфака МГУ 7 февраля постановил, что для пересмотра нет оснований. Предположительно, окончательный вердикт ВАК вынесет в марте 20178 года.

По материалам: ria.ru
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