Суточная добыча нефти в России выросла на 1,9% в феврале За месяц было добыто 42,43 млн тонн

Среднесуточная добыча нефти в России в феврале 2017 года выросла в годовом выражении на 1,9%. Об этом в среду пишет Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Таким образом, уровень добычи в феврале составил 11,109 млн баррелей в сутки. Всего за этот месяц было добыто 11,109 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, 27 февраля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что, по его прогнозам, по итогам февраля добыча нефти и газового конденсата в России упадет более чем на 117 тыс. баррелей в сутки. Он также сообщил, что комитет по мониторингу сокращения добычи в странах-участниках соглашения между ОПЕК и не входящими в картель странами подтвердил, что соглашение выполняется на 86%. Таким образом, пояснил министр, темпы сокращения добычи опережают план.

Соглашение было подписано 22 нефтедобывающими странами и начало действовать в январе. Страны, сокращая добычу, намерены за полгода убрать с рынка 1,7-1,8 миллиона баррелей суточной добычи нефти. Это должно привести к стабилизации цен.