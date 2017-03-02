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02.03.17 / 09:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Суточная добыча нефти в России выросла на 1,9% в феврале

За месяц было добыто 42,43 млн тонн

нефтьСреднесуточная добыча нефти в России в феврале 2017 года выросла в годовом выражении на 1,9%. Об этом в среду пишет Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Таким образом, уровень добычи в феврале составил 11,109 млн баррелей в сутки. Всего за этот месяц было добыто 11,109 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, 27 февраля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что, по его прогнозам, по итогам февраля добыча нефти и газового конденсата в России  упадет более чем на 117 тыс. баррелей в сутки. Он также сообщил, что комитет по мониторингу сокращения добычи в странах-участниках соглашения между ОПЕК и не входящими в картель странами подтвердил, что соглашение выполняется на 86%. Таким образом, пояснил министр, темпы сокращения добычи опережают план.

Соглашение было подписано 22 нефтедобывающими странами и начало действовать в январе. Страны, сокращая добычу, намерены за полгода  убрать с рынка 1,7-1,8 миллиона баррелей суточной добычи нефти. Это должно привести к стабилизации цен.

По материалам: bloomberg.com
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