«Состояние макроэкономики России. Инвестиционный климат Петербурга и Ленобласти» (видеотрансляция)

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02.03.17 / 15:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный: На экологию Петербурга в 2017 году нужно еще 388 млн рублей

В том числе на содержание полигона «Красный Бор»

красный бор

Коллаж АБН

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга представили на заседании профильной комиссии Законодательного собрания города дополнительную потребность в финансировании экологии города в 2017 году. Об этом сообщили в комитете в четверг.

Сумма потребности составляет 388,393 млн рублей. Это средства, необходимые на обеспечение экологической безопасности водных объектов, экологический кластер «Горская», создание ледокола, экологическое просвещение, содержание полигона «Красный Бор» и ГКУ «Мелиоративная система», а также на приобретение и содержание природоохранной техники.

В текущем году основное финансирование комитету по природопользованию Петербурга составляет 1,475 млрд рублей. Это 0,27% от общих расходов бюджета города. В прошлом году бюджет комитета составлял 1,876 млрд рублей.

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