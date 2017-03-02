Смольный: На экологию Петербурга в 2017 году нужно еще 388 млн рублей В том числе на содержание полигона «Красный Бор»

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга представили на заседании профильной комиссии Законодательного собрания города дополнительную потребность в финансировании экологии города в 2017 году. Об этом сообщили в комитете в четверг.

Сумма потребности составляет 388,393 млн рублей. Это средства, необходимые на обеспечение экологической безопасности водных объектов, экологический кластер «Горская», создание ледокола, экологическое просвещение, содержание полигона «Красный Бор» и ГКУ «Мелиоративная система», а также на приобретение и содержание природоохранной техники.

В текущем году основное финансирование комитету по природопользованию Петербурга составляет 1,475 млрд рублей. Это 0,27% от общих расходов бюджета города. В прошлом году бюджет комитета составлял 1,876 млрд рублей.