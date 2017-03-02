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02.03.17 / 11:28 Новости / Россия и мир

«Эксмо-АСТ» купила домен Read.ru — СМИ

Сумма сделки не разглашается

Фото: pl.com.ua

Фото: pl.com.ua

Группа «Эксмо-АСТ» выкупила домен книжного интернет-магазина Read.Ru. Об этом сообщает в четверг «Коммерсантъ».

По данным издания, издательская группа намерена развивать на домене собственный онлайн ритейл под брендом Book24. Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков отметил, что у домена достаточно высокая узнаваемость. Сумму сделки он, при этом, не раскрывает.

Read.ru был основан в 2009 году. Домен был зарегистрирован на ООО «Финанс-Медиа», а магазином управляло ООО «Логос-Интернет». Последнюю в ноябре прошлого года кредиторы потребовали признать банкротом. В отношении компании ввели процедуру наблюдения. Общий объем продаж Read.ru в 2016 году, по оценкам «Эксмо-АСТ», составил 14-15 млрд рублей, то есть около 20% всего книжного рынка.

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