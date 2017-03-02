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02.03.17 / 22:13 Новости / Общество / Россия и мир

Совет Евросоюза подтвердил соглашение о смягчении визового режима с Украиной

На Британию и Ирландию оно не распространяется

Фото zn.ru

Фото zn.ru

Совет Евросоюза подтвердил соглашение о смягчении визового режима с Украиной. Информацию опубликовали на сайте Совета в четверг.

Согласно сообщению, в четверг  Совет подтвердил неформальный договор между Мальтой, страной-председателем ЕС, и Европарламентом о смягчении визового режима с Украиной. Соглашение дает возможность гражданам Украины находиться на территории Евросоюза до 90 дней в течение периода 180 дней. Его условия не распространяются на Британию и Ирландию.

Теперь документ передадут в Европейский парламент, где его должны одобрить в первом чтении. После этого его должен утвердить Совет ЕС.

Напомним, Совет Евросоюза и Европейский парламент 28 заключили неформально соглашение об ослаблении визового режима для украинцев. Ранее в ЕС одобрили безвизовый режим с Грузией. Кроме того, Евросоюз согласился с новым механизмом приостановки безвиза с третьими странами.

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