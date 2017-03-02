ФБК опубликовал расследование о недвижимости и виноградниках Медведева Навальный утверждает, что премьер-министр создал преступную схему на основе некоммерческих фондов

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал расследование о премьер-министре России Дмитрии Медведеве. Оно было обнародовано в четверг.

В частности, в расследовании идет речь о даче «Миловка» в Плесе, которая, по версии ФБК, принадлежит премьеру. Навальный и его сотрудники рассказывали о даче в сентябре прошлого года. Раньше усадьба принадлежала некоммерческой организации «Дар», которую возглавляет одногруппник и друг Медведева Илья Елисеев. позже ее передали фонду сохранения культурно-исторического наследия «Градислава», учредителем которого является некий Леонид Рубцов. По мнению Навального, фактическим владельцем дачи остается Медведев.

Также в расследовании рассказывается о фирме «Грин Ярд», директором которой является Рубцов. Фирма, сообщает Навальный, принадлежит некоммерческому фонду «Соцгоспроект». «Как и фонды «Дар» и «Градислава» , он действует в интересах премьер-министра», — говорится в тексте расследования. Директор «Соцгоспроекта» — еще один однокурсник Медведева, Алексей Четвертков, говорят в ФБК.

В собственности фонда «Соцгоспроект» и его дочерней фирмы «Грин Ярд» ФБК обнаружил усадьбу, расположенную на 4,3 га земли в поселке Знаменское. «4,3 гектара земли и дома общей площадью почти 4000 м² — это очень дорого. Учитывая местоположение — это баснословно дорого», — отмечают авторы расследования. Навальный, ссылаясь на ряд документов, пишет, что усадьбу фонду подарил олигарх Алишер Усманов." Мы прекрасно понимаем, что значит такой подарок: это взятка", — пишет Навальный. Стоимость усадьбы ФБК оценивает в 5 млрд рублей.

В следующей главе расследования ФБК рассказывает об усадьбе площадью около 240 000 м², расположенной в Курской области. По версии борцов с коррупцией, она также принадлежит Медведеву. «Благодаря строительству резиденции в Мансурово провели газопровод, положили новый асфальт, отремонтировали школу, почту и построили медпункт. Кроме этого, возвели две церкви — большой храм и часовню», — рассказывают авторы расследования. Навальный утверждает, что там же Медведев вместе со своими приближенными организовал бизнес — построил агрокомплекс «Мансурово».

Также ФБК рассказывает о виноделии, которым премьер якобы занимается в поселке Варваровка в Анапе. Навальный прилагает фотографии и пишет, что участок «прекрасно видно со спутника». Участком владеет фирма «Скалистый берег», дочернее предприятие «Соцгоспроекта». Навальный утверждает, что с виноградниками тесно связан не только Медведев, но и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

В следующей главе ФБК рассказывает о почтовом ящике Медведева, который был взломан некоторое время назад. Там говорится о покупках, которые делал премьер, пользуясь подставным ящиком. «Но оцените масштаб премьерского шопинга. За три месяца он заказал себе 73 футболки, 20 пар кроссовок и 30 пар плавок», — обращает внимание Навальный. Все заказы, утверждают авторы текста, сделаны на имя Владимира Дьяченко . "Дьяченко — ключевой управленец и связующее звено между разнообразными активами, настоящим собственником которых выступает Медведев. Именно на фирмы Дьяченко оформлены контролирующие доли агрокомплекса «Мансурово» и анапских виноградников «Скалистый берег». Этот же человек занимается ежедневным управлением рублевской усадьбой в Знаменском, полученной в подарок от Алишера Усманова", — резюмирует ФБК.

Также в расследовании говорится о кипрском офшоре, итальянских виноградниках и инвестиционном фонде, которые якобы принадлежат Медведеву. «Десятки юридических лиц, не связанных на первый взгляд, на самом деле объединены общими сотрудниками и адресами, недвижимость часто оказывается записана на одних и тех же людей, но единственный элемент, объединяющий все это в систему, — Дмитрий Анатольевич Медведев», — подводит итог ФБК.