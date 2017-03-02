Россия попросила Францию выдать бывшего главу Межпромбанка Пугачева Сумма претензий к бывшему сенатору близка к 100 млрд рублей

Генпрокуратура России попросила власти Франции экстрадировать бывшего сенатора и главу Межпромбанка Сергея Пугачева, которого разыскивают по обвинению в хищении в особо крупном размере. Об этом пишет в четверг ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Сегодня, 2 марта, заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян направил в Министерство юстиции Французской Республики запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева», — сказал Куренной.

Он напомнил о том, что в 2015 году Генпрокуратура направляла аналогичный запрос властям Великобритании. Тогда Пугачев проигнорировал судебные запреты и покинул страну.

Напомним, лицензию у Межпромбанка отозвали в 2010 году. Центробанк заявил, что банк вел рискованную политику и предоставлял недостоверную отчетность. Пугачева лишили статуса сенатора «за недобросовестное выполнение обязанностей». Затем экс-глава банка покинул Россию и обосновался в Ницце.