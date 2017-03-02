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02.03.17 / 14:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Новым гендиректором табачной фабрики «Петро» стал Крис Копеч

Он же - вице-президент JTI по производству в СНГ

Гендиректор "Петро"Новым генеральным директором табачной фабрики «Петро» стал Крис Копеч. Об этом в четверг сообщили в компании JTI.

Он стал также вице-президентом JTI по производству в СНГ. Его предшественник Эдвин Роса будет курировать деятельность фабрик JTI в Центральной Европе.

Отметим, фабрика «Петро» – крупнейшее производство Japan Tobacco International (JTI). Крис Копеч работает в JTI с 1995 года. В 2006 году он стал руководителем отдела по обслуживанию клиентов «Петро» в Петербурге, в 2007 году – главой службы производства предприятия. Также он знаком с работой JTI в Казахстане. В настоящий момент Копеч руководит пятью фабриками JTI: три в России, одной в Казахстане и одной на Украине.

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