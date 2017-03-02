Все новости

02.03.17 / 09:34 Новости / Политика / Россия и мир

Генпрокурор США назвал ложными обвинения в связях с Россией

Его обвинили в том, что он якобы дважды встречался с Российским послом

Флаг-России-фото-с-сайта-www.deita_.ru_ генпрокурорМинистр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что никогда не обсуждал американские выборы с должностными лицами из России. Он обнародовал письменное заявление об этом в четверг.

Министр подчеркнул, что «никогда не встречался с какими бы то ни было российскими официальными лицами, чтобы обсуждать вопросы (избирательной) кампании». Он добавил, что не понимает, с чем могут быть связаны обвинения, и назвал их «ложными».

Напомним, накануне The Washington Post сообщила, что Сешнс дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и скрыл этот факт. По информации издания, одна из встреч состоялась в июле прошлого года, а другая — в сентябре.

Официальный представитель главы минюста Сара Исгер Флорес, комментируя публикацию, пояснила, что контакты Сешнса с российской стороной не были связаны с президентскими выборами. По ее словам, именно поэтому он не рассказал о них на слушаниях в Сенате Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост главы министерства юстиции. Посольство России в Вашингтоне заявило, что не комментирует "многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой".

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017