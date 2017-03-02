Генпрокурор США назвал ложными обвинения в связях с Россией Его обвинили в том, что он якобы дважды встречался с Российским послом

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что никогда не обсуждал американские выборы с должностными лицами из России. Он обнародовал письменное заявление об этом в четверг.

Министр подчеркнул, что «никогда не встречался с какими бы то ни было российскими официальными лицами, чтобы обсуждать вопросы (избирательной) кампании». Он добавил, что не понимает, с чем могут быть связаны обвинения, и назвал их «ложными».

Напомним, накануне The Washington Post сообщила, что Сешнс дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и скрыл этот факт. По информации издания, одна из встреч состоялась в июле прошлого года, а другая — в сентябре.

Официальный представитель главы минюста Сара Исгер Флорес, комментируя публикацию, пояснила, что контакты Сешнса с российской стороной не были связаны с президентскими выборами. По ее словам, именно поэтому он не рассказал о них на слушаниях в Сенате Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост главы министерства юстиции. Посольство России в Вашингтоне заявило, что не комментирует "многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой".