Банкир Игорь Ким приобрел сербский Marfin Bank Намерен объединить европейские активы "Экспобанка"

Российский банкир Игорь Ким приобрел сербский Marfin Bank. Об этом он сообщил в четверг.

Ким намерен объединить европейские активы. Акции банка Marfin купил находящийся в собственности Кима чешский Expobank CZ. Консолидацию активов планируют провести на базе Expobank CZ. Сделку по покупке Marfin Bank закрыли 28 февраля. Отметим, предыдущим владельцем Marfin Bank был кипрский Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.

У Expobank также есть латвийские представительства. Их представительства находятся в том числе в Люксембурге и на Кипре, а также в Гонконге. Они могут войти в состав объединенного Expobank. Также к нему могут присоединить брокерскую фирму Walbrook Capital. Однако также Ким рассмаривает вариант продажи банка в Латвии.

Ким также акционер «Д2 Страхование» и страховой компании «Резерв». В настоящий момент его основным активом является «Экспобанк» (купленный как «Барклайс Банк»). Ранее был основным владельцем «Русского народного банка», который в 1998 году присоединили к «Сибакадембанку». Эту кредитно-финансовую организацию слил с «Уралвнешторгбанком» в 2005 году, который, в свою очередь, вошел в состав «МДМ-Банка» в 2008 году. В 2010 году Игорь Ким покинул правление «МДМ-Банка».