ФБК, Медведев и Пальмира. Итоги четверга

В четверг ФБК рассказал всем о недвижимости Дмитрия Медведева, а Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Пальмиры. Кроме того, суд в Египте оправдал Мубарака, в Москве обрушился строящийся тоннель на Калужском шоссе, а на шахте в Львовской области прогремел взрыв.

При обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве погиб человек. Еще три человека пострадали. Обрушение произошло на площади 40 кв. м во время строительных работ.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о премьер-министре России Дмитрии Медведеве. В частности, в расследовании идет речь о даче «Миловка» в Плесе, которая, по версии ФБК, принадлежит премьеру. По данным фонда, премьер-министр создал преступную схему на основе некоммерческих фондов.

На шахте «Степная» во Львовской области произошел взрыв метана. В результате происшествия погибли 11 человек, сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Александр Волынец. Еще семь получили тяжелые ранения. По данным госслужбы по ЧС, жертвами взрыва стали восемь человек. Всего в шахте на момент взрыва находились 172 горняка.

Кассационный суд Египта оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака. С последнего были сняты обвинения в гибели демонстрантов в 2011 году. Экс-президента доставили на заседание суда из госпиталя в сопровождении медицинского персонала.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии города Пальмиры в Сирии. Сирийская операция провела операцию по освобождению города совместно с вооруженными силами РФ.