Долги за капремонт в Петербурге составили более 1 млрд рублей Из них 939 млн — по жилым помещениям

Петербуржцы задолжали за капитальный ремонт 1,087 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в «Фонде — региональном операторе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

По данным «Санкт-Петербург.ру», задолженность по жилым помещениям составляет 939 млн рублей. Собственникам помещений направили около 5 тыс. писем о взыскании задолженности в досудебном порядке. В отношении злостных неплательщиков направили исковые заявления о вынесении судебного приказа на 7,6 млн рублей. Фактически взыскали 2,1 млн рублей.

Взносы за капитальный ремонт были введены в ноябре 2014 года. Собираемость по жилым помещениям в настоящий момент составляет 86,5%. По нежилым собираемость находится на отметке в 37,1%.