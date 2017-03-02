Все новости

02.03.17 / 02:48 Новости / Россия и мир

Картина Густава Климта продана на торгах за $60 млн

Это одна из крупнейших сумм за всю историю аукционов

Фото: Matt Dunham/AP

Произведение Густава Климта «Сельский сад» (Bauerngarten) продано на торгах Sotheby's за £47,97 млн ($59,3 млн). Об этом в аукционном доме сообщили накануне.

По словам организаторов, это третья по величине сумма, которую отдавали за предметы живописи за всю историю аукционов в Европе. В Sotheby's считают, что это одна из лучших работ, когда-либо выставлявшихся на торги.

На прошедшем аукционе Sotheby's были представлены работы в стилях импрессионизма и модернизма. Ранее аукцион прошел на площадке Christie's. Там самым дорогим лотом стало полотно Поля Гогена «Дом», которое ушло за £20,3 млн (более $25 млн). Картина «Сельский сад» написана в 1907 году.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017