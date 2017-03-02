Картина Густава Климта продана на торгах за $60 млн

Произведение Густава Климта «Сельский сад» (Bauerngarten) продано на торгах Sotheby's за £47,97 млн ($59,3 млн). Об этом в аукционном доме сообщили накануне.
По словам организаторов, это третья по величине сумма, которую отдавали за предметы живописи за всю историю аукционов в Европе. В Sotheby's считают, что это одна из лучших работ, когда-либо выставлявшихся на торги.
На прошедшем аукционе Sotheby's были представлены работы в стилях импрессионизма и модернизма. Ранее аукцион прошел на площадке Christie's. Там самым дорогим лотом стало полотно Поля Гогена «Дом», которое ушло за £20,3 млн (более $25 млн). Картина «Сельский сад» написана в 1907 году.
Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter