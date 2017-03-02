Бывшее казино Трампа продадут группе инвесторов Во сколько его оценили неизвестно

Основанное бизнесменом и действующим президентом США Дональдом Трампом казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити продадут группе инвесторов. Об этом накануне сообщили в компании Icahn Enterprises, которая в настоящее время является его владельцем.

Глава компании Карл Айкан заключил соглашения о продаже заведения группе инвесторов во главе с компанией Hard Rock International. Сумма сделки не раскрывается.

В 2014 году в игорное заведение Trump Taj Mahal компания вложила порядка $20 млн, чтобы спасти от банкротства. Осенью 2016 года оно было закрыто на капитальный ремонт. Казино Trump Taj Mahal площадью 11 тыс. кв м было построено Трампом в 1990 году за $1 млрд. Добавим, в собственности Icahn Enterprises уже есть казино Tropicana в Атлантик-Сити.