Все новости

02.03.17 / 01:18 Новости / Россия и мир

Кировской области выделили 27 млн рублей на «Систему-112»

Область добавит еще 1,5 млн

«Системы-112»

Фото: tsarselo.ru

Кировской области выделили 27,5 млн рублей на создание инфраструктуры «Системы-112» из федерального бюджета. Об этом сообщили в администрации региона накануне.

В ведомстве отметили, что еще 1,5 млн рублей добавят из областного бюджета. На эти средства закупят аппараты и программное обеспечение для центров обработки вызовов «Системы-112», а также организуют рабочие места.

Напомним, «Система-112» служит для вызова экстренных служб по единому телефонному номеру 112. В настоящее время промышленная эксплуатация системы введена на территории шести субъектов России. Еще в шести регионах ведется опытная эксплуатация системы. «Система-112» должна заработать на всей территории страны до конца этого года.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017