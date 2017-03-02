Кировской области выделили 27 млн рублей на «Систему-112» Область добавит еще 1,5 млн

Кировской области выделили 27,5 млн рублей на создание инфраструктуры «Системы-112» из федерального бюджета. Об этом сообщили в администрации региона накануне.

В ведомстве отметили, что еще 1,5 млн рублей добавят из областного бюджета. На эти средства закупят аппараты и программное обеспечение для центров обработки вызовов «Системы-112», а также организуют рабочие места.

Напомним, «Система-112» служит для вызова экстренных служб по единому телефонному номеру 112. В настоящее время промышленная эксплуатация системы введена на территории шести субъектов России. Еще в шести регионах ведется опытная эксплуатация системы. «Система-112» должна заработать на всей территории страны до конца этого года.