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02.03.17 / 09:02 Новости / Россия и мир

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Шлейф распространился на 25 километров

Шивелуч вулкан камчаткаКамчатский вулкан Ключевская сопка (Ключевской) выбросил столб пепла высотой 9 километров. Об этом в четверг сообщили в региональном управлении МЧС.

Шлейф распространился на 25 километров к северо-востоку, населенные пункты он не задел. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной безопасности.

Действующий вулкан Ключевской  расположен на востоке Камчатского края. Его высота – 4,85 тыс. метров, это один из самых высоких вулканов в Евразии. Извержение Ключевского началось весной прошлого года. Всего на Камчатке находится около 30 активных вулканов.

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