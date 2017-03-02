На Камчатке вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла Шлейф распространился на 25 километров

Камчатский вулкан Ключевская сопка (Ключевской) выбросил столб пепла высотой 9 километров. Об этом в четверг сообщили в региональном управлении МЧС.

Шлейф распространился на 25 километров к северо-востоку, населенные пункты он не задел. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной безопасности.

Действующий вулкан Ключевской расположен на востоке Камчатского края. Его высота – 4,85 тыс. метров, это один из самых высоких вулканов в Евразии. Извержение Ключевского началось весной прошлого года. Всего на Камчатке находится около 30 активных вулканов.