Архитектурный музей в Петербурге могут открыть в здании Конюшенного ведомства Его отреставрируют к 2021 году

Здание Конюшенного ведомства в Петербурге могут отдать под архитектурный музей. Об этом сообщили в четверг в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Кириллов поддержал идею создания музея. На совещании посвященном вопросам создания экспозиции было предложено к рассмотрению несколько вариантов площадки, в том числе на территории Петропавловской крепости, бывшего Конюшенного Ведомства и Новой Голландии.

Напомним, здание Конюшенного ведомства планируется отреставрировать к 2021 году. Стоимость реставрационных работ оценивается в 6 млрд рублей. Изначально в здании планировалось открыть культурное пространство.