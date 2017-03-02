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02.03.17 / 12:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Архитектурный музей в Петербурге могут открыть в здании Конюшенного ведомства

Его отреставрируют к 2021 году

Конюшенное ведомство polytika.ruЗдание Конюшенного ведомства в Петербурге могут отдать под архитектурный музей. Об этом сообщили в четверг в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Кириллов поддержал идею создания музея. На совещании посвященном вопросам создания экспозиции было предложено к рассмотрению несколько вариантов площадки, в том числе на территории Петропавловской крепости, бывшего Конюшенного Ведомства и Новой Голландии.

Напомним, здание Конюшенного ведомства планируется отреставрировать к 2021 году. Стоимость реставрационных работ оценивается в 6 млрд рублей. Изначально в здании планировалось открыть культурное пространство.

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