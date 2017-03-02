Продажа билетов на Кубок Конфедерации FIFA снова началась Этап продажи закончится 5 апреля

Продажа билетов на Кубок Конфедераций FIFA 2017 возобновлена. Об этом сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга.

Новый этап продажи билетов начался 1 марта. Он завершится 5 апреля в 13:00 по московскому времени. В продажу поступили билеты всех категорий, в том числе категории, предназначенной только для резидентов России, а также для лиц с ограниченными возможностями, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом.

Кубок Конфедерации 2017 года пройдет в Петербурге, Сочи, Казани и Москве. Матч открытия состоится в Петербурге 17 июня на стадионе на Крестовском острове. На нем встретятся сборные России и Новой Зеландии. Продажи билетов на турнир начались в ноябре прошлого года.