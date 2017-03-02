В Купчино построят жилой комплекс комфорт-класса к 2022 году Инвестиции в проект составят около 15 млрд рублей

В районе Купчино в Петербурге построят жилой комплекс комфорт-класса к 2022 году. Об этом АБН в четверг сообщили представители компании «Строительный трест».

По информации застройщика, инвестиции в проект составят порядка 15 млрд рублей. Жилой комплекс возведут на земельном участке на Малой Бухарестской улице площадью 7,5 га. Планируемая площадь комплекса составит 140 тыс. кв. м. Как отметили представители застройщика, название жилого комплекса – «Новое Купчино».

Добавим, ЖК рассчитан на 5 тыс. человек. Высотность домов не превысит 13 этажей. В состав «Нового Купчино» также войдут войдет фитнес-центр, паркинг на 900 мест и помещения общей площадью более 14 тыс. кв. м. Строительство начнется в начале 2019 года, работы будут проходить в пять очередей.