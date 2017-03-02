СМИ: Один из крупнейших мировых производителей цемента LafargeHolcim финансировал ИГИЛ В самой компании не уточнили, какой именно вооруженной группировке направлялись средства

Франко-швейцарский производитель цемента LafargeHolcim опубликовал заявление с признанием в том, что предприятие финансировало вооруженные формирования в Сирии ради безопасности сотрудников своего завода, расположенного на территории Арабской Республики. Французское издание Le Monde в четверг пишет, что в заявлении говорится об ИГИЛ (запрещено в РФ).

В сообщении сказано, что на арабском заводе LafargeHolcim было проведено расследование. «Иногда различные вооруженные группировки брали под контроль или стремились контролировать зоны вокруг завода. Расследование показало, что местная компания предоставила средства третьим лицам, чтобы достичь соглашения с рядом этих вооруженных групп, в том числе теми, кто находится под санкциями, в целях поддержания работы и обеспечения безопасного прохода сотрудников и обеспечения поставок завода», — сказано в сообщении компании. Уточняется, что в ходе расследования не удалось выяснить, каким именно группировкам платил завод.

Le Monde утверждает, что сирийское подразделение LafargeHolcim было вынуждено регулярно платить боевикам ИГИЛ. Выплаты якобы осуществлялись с 2013 по 2014 год, пока завод не закрылся. По информации издания, существовал документ-пропуск с печатью ИГ, подписанный представителям ИГ в Алеппо. Представитель LafargeHolcim подтвердил факт существования такого пропуска. «Существует документ, представленный как пропуск ИГ. Мы не подтверждаем его достоверности», — сказал он журналистам.

Добавим, LafargeHolcim — один из крупнейших мировых производителей стройматериалов, в частности, цемента, нерудных материалов и бетона. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии. LafargeHolcim присутствует в 90 странах.