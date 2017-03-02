В Петербурге пройдет творческая встреча с Ренатой Литвиновой Мероприятие состоится 31 октября

В Петербурге состоится творческая встреча с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой. Об этом организаторы встречи сообщили в четверг.

Мероприятие состоится 31 октября в 20:00 в Большом зале академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Стоимость билетов — от 2,5 тыс. рублей.

Рената Литвинова — российская актриса, режиссер, сценарист и телеведущая. Она родилась в 1967 году, а карьеру начала в 1989 году. В 2003 году Литвинова была удостоена звания заслуженной артистки РФ. В 2000 году она сняла свой первый фильм «Нет смерти для меня».