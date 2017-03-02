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02.03.17 / 16:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Матвиенко может стать почетным гражданином Петербурга

На звание претендуют еще девять человек

Валентина МатвиенкоЭкс-губернатора Петербурга Валентину Матвиенко выдвинули в качестве кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Об этом сообщили в Законодательном собрании города в четверг.

Матвиенко выдвинула общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Помимо Матвиенко на звание претендуют Патриарх Кирилл, балетмейстер Борис Эйфман, режиссер Александр Сокуров, народная артистка ССР Эдита Пьеха, нейрохирург Борис Рачков, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак, член-корреспондент РАН Михаил Мирошников, заслуженный тренер России Елена Лозко и ученый-педагог Марк Башмаков. Депутаты ЗакСа выберут «почетного гражданина» на заседании 24 мая.

Звание почетного гражданина Петербурга присуждается за вклад в науку, экономику и культуру города раз в год. Его могут получить граждане России, а также граждане других государств или лица без гражданства. Звание присваивают с 1993 года. В 2016 году его были удостоены экономист, действительный член РАН Владимир Окрепилов и дирижер Владислав Чернушенко.

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