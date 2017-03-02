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02.03.17 / 16:49 Новости / Общество / Россия и мир

Mazda отзовет 12,3 тыс. автомобилей

Из-за проблем с подушками безопасности

MazdaMazda отзовет 12 тыс. автомобилей из-за неисправности в механизме подушки безопасности. Об этом в четверг сообщили в Росстандарте.

Компания отзовет 12 301 Mazda 6. Отзыву подлежат авто, которые были проданы с 14 марта 2005 года по 19 мая 2008 года.

Отзыв связан с риском возникновения проблем с механизмом подушек безопасности. В условиях высокой, абсолютной влажности корпуса газогенератора подушки водителя могут быть повреждены, что может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров автомобиля.

Ранее стало известно об отзыве более 33 тыс. Nissan Qashqai. Компания отзовет автомобили, произведенные с 23 сентября 2013 года по 26 мая 2016 года.

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