Mazda отзовет 12,3 тыс. автомобилей Из-за проблем с подушками безопасности

Mazda отзовет 12 тыс. автомобилей из-за неисправности в механизме подушки безопасности. Об этом в четверг сообщили в Росстандарте.

Компания отзовет 12 301 Mazda 6. Отзыву подлежат авто, которые были проданы с 14 марта 2005 года по 19 мая 2008 года.

Отзыв связан с риском возникновения проблем с механизмом подушек безопасности. В условиях высокой, абсолютной влажности корпуса газогенератора подушки водителя могут быть повреждены, что может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров автомобиля.

Ранее стало известно об отзыве более 33 тыс. Nissan Qashqai. Компания отзовет автомобили, произведенные с 23 сентября 2013 года по 26 мая 2016 года.