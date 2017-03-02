Палата общин призвала МИД страны определиться с санкциями против России В связи с Brexit

Комитет нижней палаты парламента Великобритании призвал министерство иностранных дел страны разъяснить ситуацию с санкциями против России. Об этом говорится в докладе, опубликованном ведомством накануне.

Депутаты просят проанализировать все плюсы и минусы от санкций для Лондона после выхода из Евросоюза. В парламенте напомнили, что санкции в отношении России были согласованы странами-членами ЕС.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон говорил о необходимости ужесточения санкций против России. В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении Москвы из-за событий на Украине. Ожидается, что Лондон запустит процесс Brexit до конца марта. В этом случае страна выйдет из ЕС весной 2019 года.