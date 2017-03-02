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02.03.17 / 05:50 Новости / Политика / Россия и мир

Палата общин призвала МИД страны определиться с санкциями против России

В связи с Brexit

Brexit

Фото scoopnest.com

Комитет нижней палаты парламента Великобритании призвал министерство иностранных дел страны разъяснить ситуацию с санкциями против России. Об этом говорится в докладе, опубликованном ведомством накануне.

Депутаты просят проанализировать все плюсы и минусы от санкций для Лондона после выхода из Евросоюза. В парламенте напомнили, что санкции в отношении России были согласованы странами-членами ЕС.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон говорил о необходимости ужесточения санкций против России. В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении Москвы из-за событий на Украине. Ожидается, что Лондон запустит процесс Brexit до конца марта. В этом случае страна выйдет из ЕС весной 2019 года.

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