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02.03.17 / 16:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Минсельхоз направил в регионы 136 млрд рублей на субсидии

В три раза больше, чем в прошлом году

Фото domsnov.ru минсельхоз субсидии

Фото domsnov.ru

Минсельхоз России направил в регионы 136 млрд рублей на субсидии. Об этом министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал в четверг на заседании правительства.

«Минсельхоз подготовил всю необходимую нормативную базу, распределены все средства на поддержку сельского хозяйства, заключены соглашения о предоставлении субсидий», — сказал министр. По словам Ткачева, между регионами распределят 136 млрд рублей. В 2016 году на субсидии выделяли 46 млрд рублей.

Ткачев добавил, что в первые месяцы 2017 года министерство постоянно взаимодействовало с регионами, чтобы местные власти подготовили необходимую документацию. Также региональным властям поручено зафиксировать объемы финансирования в бюджетах субъектов.

Напомним, ранее Ткачев сообщал, что министерство выделит аграриям дополнительно 3,8 млрд рублей субсидий в рамках нового механизма кредитования. Таким образом, пояснял министр, общий объем субсидий в 2017 году достигнет 15 млрд рублей.

 

По материалам: tass.ru
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