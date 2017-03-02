СМИ: Глава Минюста США скрыл контакты с послом РФ Во время президентских выборов в США

Глава министерства юстиций США Джефф Сешнс не сообщил о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком на слушаниях в Сенате Конгресса США по его утверждению на пост генпрокурора страны. Об этом накануне пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Минюсте.

По информации издания, министр встречался с российским послом дважды, в июле и сентябре прошлого года. При этом одна из встреч носила частный характер.

На момент слушаний в Сенате Конгресса Джефф Сешнс входил в состав его комитета по делам вооруженных сил. Официальный представитель министра Сара Исгер Флорес утверждает, что Сешенс не упоминал о контактах с российским послом, поскольку беседы не касались избирательной кампании Дональда Трампа.

Напомним, ранее свою должность оставил советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн из-за подозрений в дезинформации коллег о содержании разговоров с российским послом. Он признался, что обсуждал с Сергеем Кисляком вопрос санкций, хотя власти США и России это отрицали.