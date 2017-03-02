Все новости

02.03.17 / 10:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа открылась в зеленой зоне

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги на московской бирже в четверг открылись в плюсе. Индекс ММВБ вырос на 0,58% до 2 071,92 пункта. РТС увеличился на 0,80% и составил 1 118,24 пункта.

Ведущий аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отмечает, что в четверг внешний информационный фон в целом не показывает позитивные признаки. Также она напоминает, что накануне европейские и американские фондовые индексы продемонстрировали неплохой рост. «Нефть Brent держится выше $56 за баррель. Индекс доллара США заметно укрепил позиции к остальным валютам на фоне усиления ожиданий повышения ставки ФРС США в марте», — говорит Соснова.

Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017