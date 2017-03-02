Московская биржа открылась в зеленой зоне

Торги на московской бирже в четверг открылись в плюсе. Индекс ММВБ вырос на 0,58% до 2 071,92 пункта. РТС увеличился на 0,80% и составил 1 118,24 пункта.

Ведущий аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отмечает, что в четверг внешний информационный фон в целом не показывает позитивные признаки. Также она напоминает, что накануне европейские и американские фондовые индексы продемонстрировали неплохой рост. «Нефть Brent держится выше $56 за баррель. Индекс доллара США заметно укрепил позиции к остальным валютам на фоне усиления ожиданий повышения ставки ФРС США в марте», — говорит Соснова.