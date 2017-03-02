Москва или Питер: где искать сотрудника

Вот уже долгие годы две столицы бьются за первенство в самых разных областях. И в Москву, и в Петербург регулярно прибывает «свежая кровь» со всех уголков нашей родины. В столицах эти кадры обучаются и закаляются. Но до сих пор нет ответа, какая кузница кадров работает эффективнее.

Оксана Смущенко финансовый директор торгово-строительной компании «Гельстер»

В самом начале зимы мы, коренная петербургская компания, открывали филиал в Москве. Вопрос поиска специалиста встал для нас ребром: в новый офис требовался менеджер по продажам.

В день мы получали по 30-40 откликов от соискателей. После тщательного отбора и предварительных бесед мы договаривались о собеседовании с пятерыми из них. И здесь начинались чудеса. Наш офис находится хоть и не на Красной площади, но все же и не в районе Бермудского треугольника. Однако редкая птица, а точнее кандидат, в результате добирался до нас.

Вечно занятые московские соискатели не только не успевали доехать в течение рабочего дня, многие из них не считали нужным предупредить об изменившихся планах. А те, кто все же сумел преодолеть этот нелегкий путь, всегда очень торопились. Соискатели приезжали к нам с одного собеседования и через полчаса уже спешили на новое. Они с порога требовали гарантий трудоустройства и высокого оклада, который защитит их, если вдруг их деятельность на новом месте работы не будет эффективной. Их спешка после вдумчивых и продолжительных собеседований в Северной столице очень обескураживала.

Зато потенциальные сотрудники очень старались произвести на нас впечатление экспертов в области торговли, хоть и делали это не всегда профессионально. Так одна из соискательниц узнала, что головной офис находится в Санкт-Петербурге, и потому решила научить будущих работодателей особенностям работы в «новом» для нас регионе. Если бы она внимательнее изучила наш сайт, о чем мы всегда просим в описании вакансии, то узнала бы, что мы работаем с Москвой вот уже десять лет с самого основания компании. Кстати, за все время поисков сотрудника с нашим сайтом ознакомился всего один кандидат.

В таком поведении, на мой взгляд, во многом виноваты сами наниматели. Нашими кандидатами были менеджеры по продажам с опытом работы на рынке. При этом они не только не умели прогнозировать размер прибыли, которую принесут компании, но даже не могли рассказать о результатах на предыдущем месте работы.

Мы сталкивались с вопросами: «Не бросят ли меня как котенка в холодную воду? А дадут ли мне базу клиентов? Меня заставят звонить в первый же день работы?». Работодатели, видимо, не уделяли этим сотрудникам внимания и совсем не помогали влиться в работу. Они не обучали персонал особенностям товара и методам продаж, словно не были заинтересованы в высококвалифицированных сотрудниках. Те в результате меняли одну компанию за другой в поисках «теплого места», оставаясь на одном и том же непрофессиональном уровне.

После череды неудачных собеседований, почти в канун Нового года, мы наконец-то нашли подходящую кандидатку. Мы назначили первый рабочий день на 12 января, переписывались с ней на каникулах, но за сутки до встречи она перестала выходить на связь…

Мы ожидали найти в столице энергичных профессионалов, эффективных специалистов, какие работают с нами на берегах Невы. А встретили суетливых людей, неуверенных в своих силах. «Все, баста!» — решили мы с генеральным директором и перевели в новый офис сотрудника из Петербурга.

Это не значит, что мы разочаровались в московских кандидатах. Мы уверены, что где-то в самом сердце нашей Родины ходит по улицам идеальный менеджер без работы. Просто мы его еще не встретили. Эпопея с поиском сотрудника больше говорит о ситуации отрасли в целом. Наши производители рассказывают, что стало сложно проводить обучение в компаниях-партнерах: персонал все время меняется. Непрофессионализм и безответственность продавцов, попустительство и лень, отсутствие минимальных знаний о товаре – на эти качества конкурентов часто жалуются наши клиенты и в Москве, и в Петербурге, и в Сыктывкаре, и Иркутске. Столица с ее двенадцатью миллионами жителей, где плотность компаний выше, чем в любом другом регионе, как лакмусовая бумажка, продемонстрировала все проблемы нашей отрасли во всей красе.