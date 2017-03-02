В Москве под завалами тоннеля могут находиться три человека — СМИ Экстренные службы сообщили об одном погибшем

В столичном районе Новая Москва Москве под завалами обрушившегося тоннеля могут находиться еще три человека. О происшествии в среду сообщили источники федеральных новостных агентств в экстренных службах.

Напомним, ранее источники сообщили об одном погибшем. Обрушение произошло около 11:43 по московскому времени на 23-м км Калужского шоссе.

Это рядом с населенным пунктом Сосенки. Из-за обрушения проезжую часть не перекрывали, движение не останавливали. По информации оперативных служб, тоннель неработающий, он обрушился частично. По предварительным оценкам, площадь обрушения составила 40 кв. м.