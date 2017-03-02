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02.03.17 / 03:53 Новости / Россия и мир

На ремонт набережной в Сочи выделили 30 млн рублей

Еще 10 млн вложат частные лица

Лоо

Фото: skk-znanie.ru

На ремонт приморской набережной в курортном районе Лоо города Сочи из местного бюджета выделили 30 млн рублей. Об этом накануне сообщили в администрации Сочи.

Более 10 млн рублей на восстановление брусчатки, освещение и озеленение набережной готовы вложить предприниматели города. Власти также намерены заново отсыпать и расширить пляж.

В конце прошлого года стихия размыла более 600 м приморской набережной в поселке Лоо возле города Сочи. Это одно из наиболее популярных направлений среди туристов. В настоящее время начались подготовительные строительные работы. В администрации отметили, что реконструкцию должны завершить к началу курортного сезона.

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