Вооруженные ливийцы захватили турецкий нефтяной танкер — СМИ Из-за неполной выплаты за нефть

Группа вооруженных ливийцев захватила у берегов своего государства турецкий нефтеналивной танкер с 11 человеками на борту. Об этом в среду рассказывают турецкие новостные агентства.

Танкер находился в 2 морских милях от берегов Ливии. Танкер Haci Telli принадлежит турецкой компании. Его арендовал ливийский бизнесмен. На борт взяли груз на $433 тыс. Однако выплачено пока лишь $280 тыс. Захватчики требуют выплаты полной суммы.

Отметим, в 2010 году сомалийские пираты захватили нефтяной танкер «Московский университет». На борту был российский экипаж под либерийским флагом. На следующий день судно освободили. Нападение произошло в нейтральных водах.