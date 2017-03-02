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02.03.17 / 13:36 Новости / Россия и мир / Финансы

Вооруженные ливийцы захватили турецкий нефтяной танкер — СМИ

Из-за неполной выплаты за нефть

Нефтяной танкерГруппа вооруженных ливийцев захватила у берегов своего государства турецкий нефтеналивной танкер с 11 человеками на борту. Об этом в среду рассказывают турецкие новостные агентства.

Танкер находился в 2 морских милях от берегов Ливии. Танкер Haci Telli принадлежит турецкой компании. Его арендовал ливийский бизнесмен. На борт взяли груз на $433 тыс. Однако выплачено пока лишь $280 тыс. Захватчики требуют выплаты полной суммы.

Отметим, в 2010 году сомалийские пираты захватили нефтяной танкер «Московский университет». На борту был российский экипаж под либерийским флагом. На следующий день судно освободили. Нападение произошло в нейтральных водах.

По материалам: denizhaber.com.tr
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