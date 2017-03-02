«Состояние макроэкономики России. Инвестиционный климат Петербурга и Ленобласти» (видеотрансляция)

Все новости

02.03.17 / 13:54 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Нефтяные котировки на бирже дешевеют

Brent $55,9; WTI $53,5

Нефтяные котировки

Фото: infoportalrf.ru

Нефтяные котировки на торгах Межконтинентальной биржи ICE дешевеют. По фиксингу на 13:30 по московскому времени баррель Brent стоит $55,9.

Brent дешевеет на 0,9%. WTI также на 0,9%. Баррель WTI стоит $53,35.

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев напомнил, что накануне вышла статистика от Минэнерго США. Она подтвердила тенденцию к росту запасов энергоносителей. Показатель для нефти на прошлой неделе вырос на 1,5 млн баррелей. Однако прогноз составлял более 3 млн баррелей.

Метки: , , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017