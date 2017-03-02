Нефтяные котировки на бирже дешевеют Brent $55,9; WTI $53,5

Нефтяные котировки на торгах Межконтинентальной биржи ICE дешевеют. По фиксингу на 13:30 по московскому времени баррель Brent стоит $55,9.

Brent дешевеет на 0,9%. WTI также на 0,9%. Баррель WTI стоит $53,35.

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев напомнил, что накануне вышла статистика от Минэнерго США. Она подтвердила тенденцию к росту запасов энергоносителей. Показатель для нефти на прошлой неделе вырос на 1,5 млн баррелей. Однако прогноз составлял более 3 млн баррелей.