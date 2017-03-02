Росстандарт обнаружил некачественное топливо на каждой восьмой российской заправке Нарушения обнаружили на 18% АЗС

Росстандарт в 2016 году обнаружил топливо с нарушениями физико-химических свойств (суррогат) на 12% российских заправок. Об этом пишет в четверг «Коммерсант» со ссылкой на данные, которые ведомство предоставило на заседании рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов.

В прошлом году было проверено 1536 АЗС. При этом различные нарушения были обнаружены на 18% российских заправок. Издание отмечает, что показатель стал рекордно низким за последние пять лет: в 2015 году нарушения были зафиксированы на 42,5% заправочных станций.

Участники рынка в беседе в газетой отметили, что количество нарушений снизилось благодаря активизации борьбы с контрафактом. Однако один из участников совещания считает, что сложившаяся на российских АЗС ситуация требует «повышения качества проверок и эффективности системы контроля в целом».

Напомним, в ноябре 2016 года Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов в 1% (не менее 500 тыс. руб.) за продажу контрафактного топлива. За повторное нарушение АЗС может грозить приостановка деятельности на 90 дней или штраф в размере 2 млн рублей. Газета отмечает, что ведомства пока не пришли к единому мнению о том, каким должно быть регулирование рынка.