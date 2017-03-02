Дворкович рассказал о недостатке денег на замену половины российской сельхозтехники "Это очень серьезная задача"

Половина российской сельхозтехники нуждается в замене, но пока на это нет ресурсов. Такое заявление сделал в четверг вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на заседании правительства.

Вице-премьер сказал, что нужно порядка половины всего парка сельскохозяйственной техники нуждается в обновлении. "У нас нет достаточных ресурсов для ее решения, но по мере увеличения доходности самих сельхозпроизводителей и улучшения ситуации с бюджетом при экономическом росте, надеюсь, у нас такие возможности появятся", — сказал он.

Напомним, в июле прошлого года министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял об увеличении темпов обновления сельхозтехники. По словам Ткачева, процесс удалось ускорить из-за господдержки. Министр отмечал, что заменять пока удается только тракторы и зерноуборочные комбайны. Ткачев обещал подготовить предложения, которые позволили бы более эффективно заменять старую технику на новую.