КИО Петербурга и «Норманн» пришли к мировому соглашению По вопросу приобретения участков в Приморском районе города

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга и строительная компания «Норманн» пришли к мировому соглашению по вопросу приобретения участков в Приморском районе. Об этом сообщили в «Норманне» в четверг.

Речь идет об участках, ограниченных улицами Афанасьевской, Садочной, 2-й Семеновской и Озерковским проспектом. Общая площадь участков составляет около 5 га. Согласно условиям мирового соглашения, КИО окажет содействие в подготовке документов для создания возможности выкупа участков в рамках комплексного освоения территории.

Напомним, на торгах в 2007 году «Норманн» приобрел право аренды территорий. Планы по их комплексному освоению не были осуществлены из-за изменившегося законодательства. Застройщик обратился в суд с иском к КИО.