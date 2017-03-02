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02.03.17 / 17:24 Новости / Политика / Россия и мир

Бывший генпрокурор США заявил о намерении Обамы вернуться в политику

Ранее Трамп заподозрил его в организации акций протеста

Барак Обама, фото Белого дома2Бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что экс-президент Барак Обама готов вернуться в американскую политику. Такое заявление он сделал в четверг в эфире телеканала FoxNews.

«Он готов приступить. Это битва за нашу демократию», — сказал Холдер. Телеканал уточняет, что Обама и высокопоставленные представители Демпартии планируют заняться выборами в законодательные собрания на уровне штатов. По информации FoxNews, демократы надеются усилиться в конгрессе и противостоять политике республиканца, президента США Дональда Трампа.

Напомним, в минувший вторник Трамп заявил, что бывший президент и его окружение причастны к организации акций протеста против его политики. Он сказал, что экс-глава государства "стоит за этим". Также, по мнению Трампа, демократы организовали утечки информации из Белого дома, которые могли навредить национальной безопасности.

 

 

По материалам: foxnews.com
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