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02.03.17 / 17:52 Новости / Общество / Россия и мир

Оборот денежных переводов в «Одноклассниках» вырос в 10 раз

За год

Оборот денежных переводовЕжемесячный оборот денежных переводов в социальной сети «Одноклассники» вырос в 10 раз за год. Об этом в четверг рассказал партнер соцсети «ВТБ24».

Почти 40% переводов в социальной сети совершаются со смартфонов. Средняя сумма перевода – 7 тыс. рублей.

Мужчины совершают переводы чаще, чем женщины, а средняя сумма их перевода вдвое больше. Мужчины обычно отправляют в среднем около 8 тыс. рублей, женщины – 4 тыс.

Сервис перевода денег был запущен в соцсети в феврале прошлого года. Банком-партнером «Одноклассников» стал «ВТБ24».

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