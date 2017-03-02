Оборот денежных переводов в «Одноклассниках» вырос в 10 раз За год

Ежемесячный оборот денежных переводов в социальной сети «Одноклассники» вырос в 10 раз за год. Об этом в четверг рассказал партнер соцсети «ВТБ24».

Почти 40% переводов в социальной сети совершаются со смартфонов. Средняя сумма перевода – 7 тыс. рублей.

Мужчины совершают переводы чаще, чем женщины, а средняя сумма их перевода вдвое больше. Мужчины обычно отправляют в среднем около 8 тыс. рублей, женщины – 4 тыс.

Сервис перевода денег был запущен в соцсети в феврале прошлого года. Банком-партнером «Одноклассников» стал «ВТБ24».