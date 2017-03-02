В Москве при обрушении строящегося тоннеля погиб человек Возможно, под завалами остались люди

При обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве погиб человек. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, под завалами возможно могут находиться люди, погиб один человек», — сказал собеседник агентства. В районе населенного пункта Сосенки на Калужском шоссе произошло частичное обрушение тоннеля на площади 40 кв. м. во время строительных работ.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Сотрудники ДПС обеспечивают объездные пути вокруг места обрушения. Информация о пострадавших уточняется.