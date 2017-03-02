Смольный объявил конкурс на достройку транспортной развязки Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны Конкурс первого этапа на 1,5 млрд рублей

«Дирекция транспортного строительства» по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявила конкурс на достройку транспортной развязки Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны. Об этом в Смольном сообщили в четверг.

Это конкурс по достройке первого этапа. Стоимость тендера 1,5 млрд рублей. Строительство пройдет по Южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны с мостом через Обводный канал. Результаты конкурса объявят в конце марта.

Напомним, ранее работы по строительству развязки выполняло ОАО «Мостотрест №6». Контракт с ним расторгли из-за банкротства компании. «Мостострест №6» выполнил работы на 70%. Новый подрядчик завершит строительство стенки набережной Обводного канала, достроит эстакаду и выполнит другие работы, в том числе реконструирует северную сторону набережной Обводного канала от проспекта Обуховской Обороны до Кременчугской улицы.

В настоящий момент компания ООО «А-Проект» ведет работы по второму этапу строительства от Атаманского моста до протоки «Французского ковша». Рабочее движение транспорта на указанных объектах планируют открыть до конца лета 2017 года.