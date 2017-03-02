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02.03.17 / 08:47 Новости / Политика / Россия и мир

Власти Малайзии заявили об отмене безвизового режима с КНДР

Из соображений безопасности

Малайзия флаг фото с сайта forum.awd.ruПравительство Малайзии заявило, что с шестого марта граждане Северной Кореи обязаны получить визу для въезда в страну. Об этом в четверг передает агентство Bernama со ссылкой на заместителя премьера страны Ахмада Захида Хамиди.

По информации издания, это решение принято из соображений национальной безопасности. До сих пор граждане КНДР могли пребывать в Малайзии без визы до 30 дней.

Напомним, в феврале этого года в аэропорту Куала-Лумпур страны был убит брат северокорейского лидера Ким Чен Нам. Как показали результаты аутопсии, смерть наступила из-за действия нервнопаралитического вещества. Обвинения предъявили двум женщинам. Это гражданки Вьетнама и Индонезии.

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