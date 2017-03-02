Власти Малайзии заявили об отмене безвизового режима с КНДР Из соображений безопасности

Правительство Малайзии заявило, что с шестого марта граждане Северной Кореи обязаны получить визу для въезда в страну. Об этом в четверг передает агентство Bernama со ссылкой на заместителя премьера страны Ахмада Захида Хамиди.

По информации издания, это решение принято из соображений национальной безопасности. До сих пор граждане КНДР могли пребывать в Малайзии без визы до 30 дней.

Напомним, в феврале этого года в аэропорту Куала-Лумпур страны был убит брат северокорейского лидера Ким Чен Нам. Как показали результаты аутопсии, смерть наступила из-за действия нервнопаралитического вещества. Обвинения предъявили двум женщинам. Это гражданки Вьетнама и Индонезии.