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02.03.17 / 05:00 Новости / Политика / Россия и мир

Порошенко потребовал ввести санкции за попытки присвоения украинских предприятий

Он обвинил Россию в их «оккупации»

санкции против РоссииПрезидент Украины Петр Порошенко потребовал ввести дополнительные санкции против тех, кто, по его мнению, незаконно присвоил предприятия на Донбассе. Об этом он заявил в ходе встречи с главами МИД Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским накануне.

Он также обвинил Россию в «оккупации» востока Украины в связи с национализацией ряда предприятий в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.  Кроме того, Порошенко назвал нарушением международного права временное признание Россией документов, выданных на этих территориях.

Ранее власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на подконтрольных Киеву заводах и шахтах. Они также прекратили поставки угля с этих предприятий Украине. Это случилось после того, как 1 марта истек срок выдвинутого главами республик ультиматума. Они требовали снятия торговой блокады Донбасса, начавшейся в конце 2016 года.

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