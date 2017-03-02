Чистая прибыль Carcade в 2016 году выросла в 2,6 раза До 67,58 млн рублей

Чистая прибыль автолизинговой компании Carcade в 2016 году составила 67,58 млн рублей. Об этом сообщили в компании в четверг.

Показатель вырос в 2,6 раза. Финансовый доход Carcade по лизингу в минувшем году составил 2,451 млрд рублей, чистые финансовые доходы — 785,5 млн рублей.

Компания Carcade занимается оказанием услуг лизинга легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, коммерческих автомобилей и спецтехники. Она работает в России с 1996 года. С 2003 года Carcade входит в состав европейского финансового холдинга Getin Holding S.A.