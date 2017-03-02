Чистая прибыль «ТГК-1» в 2016 году выросла на 35,9% До 3,63 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО «ТГК-1» по РСБУ по итогам 2016 года выросла на 35,9% год к году. Об этом сообщили в компании в четверг.

Размер чистой прибыли составил 3,636 млрд рублей. Выручка компании выросла на 14,3% до 74,511 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 14,016 млрд рублей, что на 6,1% больше, чем в 2015 году.

«ТГК-1» — крупнейший производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе. Установленная электрическая мощность ПАО «ТГК-1» — 7 ГВт, тепловая — 14 532,4 Гкал/ч. Компании «Газпром энергохолдинг» принадлежат 51,79% «ТГК-1», еще 29,45% акций — у Fortum Power and Heat Oy.