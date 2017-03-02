Прогноз валют на март: доллар 53-59, евро 55-64

АБН расспросило аналитиков «Альпари» и банка «Российский капитал» о том, чего ждать от доллара и евро в марте. Анна Кокорева и Анастасия Соснова пояснили, что главными событиями марта станут заседания американского и российского регуляторов. В начале месяца иностранные валюты могут подешеветь, но потом аналитики прогнозируют их подорожание.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари

Российский рубль по итогам февраля значительно укрепился: по отношению к доллару – на 4%, по отношению к евро – на 7%, и намерен продолжить свое шествие наверх в марте. Мы предполагаем, что пара доллар/рубль может снизиться до уровня 53, а пара евро/рубль – до отметки 55. Однако вряд ли тенденция будет устойчивой и долгоиграющей. Пожалуй, ближайшие недели будут последними для инвесторов, настроенных «по-бычьи».

Испортить настроение спекулянтам может заседание ФРС США 15 марта 2017 года и заседание ЦБ РФ 24 марта 2017 года. В первом случае, к резкой смене тенденции приведет повышение процентных ставок в США. Доллар усилит свой рост, а вот валютам развивающихся стран, в том числе и рублю, придется несладко, так как их позиции пошатнутся.

От второго события стоит ждать снижения ключевой ставки. Ситуация располагает. В связи с укреплением рубля инфляционные риски снизились, да и дефицит бюджета кричит о том, что сильный рубль не выгоден экспортерам. Соответственно, ЦБ РФ имеет возможность опустить ставку как минимум на 0,5%. Однако рубль начнет ослабевать на ожиданиях раньше заседания, как правило, это происходит за несколько дней на фоне ожидания.

Таким образом, повышение ставки в США и снижение ее в РФ спровоцирует коррекцию рублевых пар наверх во второй половине марта. Пара доллар/рубль оттолкнётся от уровня 53 и, вероятно, вернется к отметкам 57-58 руб. Пару евро/рубль ждет коррекция от уровней 54-55 к отметкам 60-61 руб.

В промежутке между заседаниями поддержку рублю будут оказывать цены на нефть, стабильность которых и позволила российской валюте вырасти в стоимости. В марте ОПЕК опубликует отчет по итогам февраля, который должен подтвердить исполнение соглашения на 100%, это позволит ценам удержаться на достигнутых уровнях.

Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»

В марте внимание участников рынков будет приковано, главным образом, к итогам заседаний центробанков. Решения американского и российского денежных регуляторов по ставкам сложно назвать предсказуемыми. Однако вероятность того, что ставки будут оставлены без изменений, оценивается высоко. И мы предполагаем, что в марте цены на нефть Brent останутся сбалансированными.

Между тем повторение спекулятивного ралли рубля кажется труднореализуемым сценарием. Мы не находим фундаментальных обоснований для дальнейшего укрепления российской валюты по отношению к доллару США. А из-за неопределенности, связанной со ставками, выгодность операций carry trade с рублем становится не такой очевидной. Кроме того, по нашим оценкам, рубль может находиться под давлением в связи с пиковыми выплатами по внешнему долгу. Таким образом, мы прогнозируем колебания курса доллара США на внутреннем валютном рынке в марте в диапазоне 57-59 рублей за доллар.

На фоне шаткого восстановления экономических показателей в еврозоне и усиления политических рисков мы не ждем, что евро выберется из среднесрочного торгового коридора $1,05-1,08. Также маловероятно, что на бирже в Москве евро покинет зону 60-64 рублей за евро.