Эксперт: Реальная инфляция в 2016 году была не ниже 20% "Цены в России всегда росли"

Реальная инфляция в России в прошлом году держалась на уровне 20-25%. Об этом на заседании финансово-экономического АБН в четверг заявила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

«Конечно, с реальными цифрами официальные данные Росстата близко не стояли. В современной России реальный уровень инфляции был в районе 10% даже в отсутствии кризиса. Цены в нашей стране всегда росли. Просто иногда этот рост замедлялся», — пояснила Кокорева.

Напомним, в конце 2016 года Росстат сообщал, что инфляция в РФ в годовом выражении уменьшилась до 6,4%. Потребительские цены с начала года выросли на 4,1%. В период с 21 по 27 февраля 2017 года Федеральная служба госстатистики зафиксировала нулевую недельную инфляцию.