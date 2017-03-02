Резервный фонд в феврале сократился на 4,3% А Фонд национального благосостояния - на 3,5%

За февраль 2017 года Резервный фонд сократился по сравнению с январем на 4,3% — до 931,31 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине РФ в четверг.

Объем Резервного фонда по состоянию на 1 марта в долларах снизился на 0,7% и составил $16,07 млрд. Остатки средств на отдельных счетах фонда составили — $7,62 млрд, €6,71 млрд, 1,10 млрд фунтов стерлингов.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в феврале снизился на 3,5%, до 4,206 трлн руб. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $19,51 млрд, €20,76 млрд, 3,83 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, за 2016 года Резервный фонд уменьшился в 3,7 раза. К началу 2017 года его объем составил 972,13 млрд рублей. По закону о федеральном бюджете на 2016 год, объем фонда на конец года должен был превышать 1 трлн руб.