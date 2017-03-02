«Роснефть» отложила поставки нефти на Кубу До получения фингарантий

Компания «Роснефть» отложила сроки поставок нефти на Кубу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина в Минфин и Минэнерго.

По информации издания, поставки нефти на Кубу должны были начаться в феврале-марте этого года на общую сумму порядка $100 млн после получения финансовых гарантий. В настоящее время компания не получила заверений от Гаваны, поскольку официальное соглашение с Россией еще не готово.

Добавим, консультации по вопросу сотрудничества с Кубой прошли в начале этого года. На подготовку межправительственного соглашения может уйти до четырех месяцев. Осенью прошлого года власти Кубы попросили Россию помочь с поставками топлива. Это произошло после того, как у кубинской стороны возникли проблемы с поставками нефти из Венесуэлы.