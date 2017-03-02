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02.03.17 / 01:52 Новости / Россия и мир / Экономика

«Роснефть» отложила поставки нефти на Кубу

До получения фингарантий

Фото АБН

Фото АБН

Компания «Роснефть» отложила сроки поставок нефти на Кубу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина в Минфин и Минэнерго.

По информации издания, поставки нефти на Кубу должны были начаться в феврале-марте этого года на общую сумму порядка $100 млн после получения финансовых гарантий. В настоящее время компания не получила заверений от Гаваны, поскольку официальное соглашение с Россией еще не готово.

Добавим, консультации по вопросу сотрудничества с Кубой прошли в начале этого года. На подготовку межправительственного соглашения может уйти до четырех месяцев. Осенью прошлого года власти Кубы попросили Россию помочь с поставками топлива. Это произошло после того, как у кубинской стороны возникли проблемы с поставками нефти из Венесуэлы.

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