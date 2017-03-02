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02.03.17 / 15:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Роспотребнадзор предложил блокировать торгующие запрещенными товарами сайты

Ранее на совещании в Совфеде предложили ввести досудебную блокировку

Фото: eer.ru роспотребнадзор

Фото: eer.ru

Роспотребнадзор рассматривает возможность блокировки сайтов, которые торгуют запрещенными в России товарами. Об этом заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов сообщил журналистам в четверг. 

«Мы рассматриваем все вопросы, связанные с решением проблемы несанкционной или нелегальной торговли», — сказал Орлов, отвечая на вопрос о возможной досудебной блокировке сайтов, ведущих торговлю запрещенными товарами. Он добавил, что у ведомства есть инициатива по интернет-агрегаторам.

Добавим, ранее ТАСС со ссылкой на представительницу Роспотребнадзора сообщал, что в Совете Федерации состоялось посвященное этому вопросу совещание. На нем, по ее словам, обсуждали проблема торговли запрещенными товарами через интернет, в частности алкоголем. Ведомтству предложили блокировать сайты, на которых продается запрещенная продукция, до решения суда.

По материалам: tass.ru
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