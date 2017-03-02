Россия не наносила ударов по указанным США районам в Сирии – Минобороны Хотя вела переговоры с ВВС США о территории возле Менбиджа

В министерстве обороны России опровергли сообщения о том, что 28 февраля Россия якобы наносила авиаудары по подконтрольным США районам в Сирии. Такое заявление сделали в ведомстве накануне.

В Минобороны отметили, что российские и американские военные действительно вели переговоры о военных операциях возле города Менбиджа. Однако разговор касался предотвращения непреднамеренных ударов.

Ранее американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что военные самолеты России и Сирии ошибочно нанесли авиаудар по территориям арабской коалиции. По его словам, это произошло недалеко от сирийского города Аль-Баб накануне. Таунсенд подчеркнул, что в результате были понесены потери.